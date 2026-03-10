【モデルプレス＝2026/03/10】タレントのpecoが3月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子を肩車する様子を公開した。【写真】30歳ママタレ「どんどん大きくなってる」“27kg7歳児”息子を肩車◆peco、息子を肩車する様子披露pecoは「27kg7歳児肩車してるの我ながらすごい」とつづり、自宅リビングで息子を肩車する様子を公開。足元には2人を見上げる愛犬が写っており、pecoは「でもそろそろ本気でガチでやばくなってきた」