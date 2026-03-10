【モデルプレス＝2026/03/10】セブン-イレブンでは、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」より、新作「お店で焼いた アップルパイ」を、3月17日（火）より沖縄県を除く全国の店舗で順次発売する。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆ベーカリー製品に新作「お店で焼いた アップルパイ」「お店で焼いた アップルパイ」は、発酵バターが香るサクサクのパイ生地と、ごろっと