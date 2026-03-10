◆オープン戦ロッテ１―４オリックス（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスは、西川龍馬外野手がオープン戦チーム初本塁打となる決勝ソロを放ち、ロッテに快勝した。初回は先頭の宗が右翼線二塁打を放ち、１死三塁から太田の中犠飛で先制。１―１の同点となった４回先頭、西川の右越えソロで勝ち越しに成功。「力感なく、うまく振り抜けて捉えることができました」。１点リードの７回は、無死一、三塁から広岡の右