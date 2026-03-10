◇大相撲春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）幕下・吉井（時津風）が初白星を挙げた。立ち合いで同・栃丸（春日野）を押し込み、土俵際で起こされたがそのまま寄り切った。「途中あごが上がってしまった」と反省した。それでも初勝利し「１つ取れて良かった」と胸をなで下ろした。先場所は５枚目で３勝４敗。８枚目で挑む今場所は時津風一門連合稽古などで積極的に相撲を取った。幕下最下位格付け出しでデビューし