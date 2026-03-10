はとバスは、2026年3月19日から、「おかげさまで77周年♪はとバスTOKYOセレクション」を5日間限定で運行します。運行日は3月19日・20日・21日・22日・29日の5日間です。3月10日現在、一部の日程は「満員」となっています。約5時間の特別コースで東京を満喫はとバスの定期観光バスの運行は1949年3月19日に開始され、今年で77周年を迎えました。これを記念して、はとバスは東京の代表的名所や観光地を巡り、歴史を感じられる特別コー