3月11日（水）の『徹子の部屋』に、マジシャンのIbukiが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！昨年7月に行われたマジックの世界大会「FISM」で日本人として初めてグランプリに輝いたIbuki。25歳にして世界の頂点に立った彼だが、実は会社員との二足のわらじを履く異色のマジシャンなのだとか。今回は黒柳徹子に会うため休暇をとっての出演だ。両親は子どもの頃から「やりたいことをやりなさい」と常に尊重し、応援し