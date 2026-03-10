3月10日、B1西地区の広島ドラゴンフライズは、小寺ハミルトンゲイリーとの選手契約を双方合意の上で解除し、同日付でメイヨニックをインジュアリーリストから抹消した。 現在41歳の小寺は、206センチ140キロの体格を誇るセンター。2014－15シーズンから日本でプレーし、2020年11月に日本国籍を取得してからは帰化選手としてBリーグのクラブで活躍してきた。今シーズンは越