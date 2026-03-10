3月7日から9日にかけて、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B1リーグ戦の第24節が開催。チャンピオンシップ進出を巡る激しい順位争いの中で、各スタッツランキングの上位選手たちが活躍を見せた。 得点ランキング1位は依然として仙台89ERSのジャレット・カルバーが君臨。今節はGAME1で25得点と安定した活躍を見せ、GAME2では36得点をマークし勝利に貢献した。チャンピオ