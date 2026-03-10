（南投中央社）9日、中部・南投県のレジャー施設、杉林渓森林生態渡仮園区で、園区内を走るシャトルバスが道路脇約10メートル下に転落した。乗客1人が死亡し、運転士を含む7人がけがをした。運転士は、ブレーキが効かなかったと話しており、検察などが事故原因を調べている。バスには乗員乗客計8人が乗っていた。乗客のうち66歳の男性が心肺停止の状態で搬送され、病院で死亡が確認された。現場には目立ったブレーキ痕はなかった。