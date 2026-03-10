ジェイアール西日本商事株式会社は、3月14日（土）に開業するJR山陽線「手柄山平和公園駅」の記念グッズを発売する。いずれも「駅名標」をデザインしている。 「手柄山平和公園駅」は、姫路駅と英賀保駅の間に設けられた新駅。姫路市立水族館や姫路市立球場などが所在する手柄山中央公園に隣接し、南口からそのまま公園内に入ることができる。 「手柄山平和公園駅」の記念グッズとして、3製品が発売される。JR西日