家電の高価格化や多機能化が進む中、購入前に「本当に自分の生活に合うのか」を確かめたいというニーズが高まっている。そうした声に応える新たな購買体験として、エアークローゼットが運営するレンタルサービス「airCloset Mall（エアクロモール）」が、「ビックカメラ池袋西口IT tower店」で“持ち帰りレンタル”を開始する。サービスの提供開始は3月14日から。●高まる「購入前に試したい」需要にフィット持ち帰りレンタル