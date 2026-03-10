10日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比1860円高の5万4460円で取引を終えた。出来高は5万617枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては211.61円高。 株探ニュース