10日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比114ポイント高の3674ポイントで取引を終えた。出来高は8万6643枚だった。この日のTOPIXの現物終値3664.28ポイントに対しては9.72ポイント高。 株探ニュース