10日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比1180ポイント高の3万3390ポイントで取引を終えた。出来高は4640枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3153.02ポイントに対しては236.98ポイント高。 株探ニュース