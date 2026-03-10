10日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比34ポイント高の770ポイントで取引を終えた。出来高は6408枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値772.53ポイントに対しては2.53ポイント安。 株探ニュース