ネクストジェン [東証Ｓ] が3月10日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の2億7000万円→3億円(前期は2億5000万円)に11.1％上方修正し、増益率が8.0％増→20.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8200万円→1億1200万円(前年同期は1億4500万円)