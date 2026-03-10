大阪都構想の制度案を議論する法定協議会設置の議案が、市に先行して府議会に提出され、野党からは疑問の声が上がっています。 大阪府の吉村知事が府議会に提出した都構想の制度案を議論する「法定協議会」設置の議案。設置には、府市両方の議会で議決が必要ですが、大阪市の横山市長は、現在行われている議会での提出を見送る中、知事の提案に大阪府議会の野党は… （公明党藤村昌隆幹事長）「（大阪市や大阪市会の）今