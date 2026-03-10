児童ポルノの動画を収めたスマートフォンを所持したとして、放課後等デイサービスの児童指導員（29）の男が再逮捕されました。 【画像を見る】奈良西警察署 男のスマホからは、児童ポルノとみられる動画データが数千点も見つかっているということです。 迷惑防止条例違反の疑いですでに逮捕 奈良西警察署が3月10日、児童ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕したのは、名古屋市内の放課後等デイサӦ