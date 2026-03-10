龍谷大学の入試で合否判定のミスがあり、発表後に１人が不合格、５人が追加合格となりました。 龍谷大学によりますと、２月２１日に実施した農学部の外国人留学生入試で、１９人に合否判定ミスがあったということです。 試験と採点自体にミスはありませんでしたが、合否判定の際に、受験者の番号と別の人の採点結果を誤って結び付けてしまったということです。 このミスにより「合格」と発表した１人が「不合格」に、ま