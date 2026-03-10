韓国発の男性7人組「ENHYPEN」が10日、HEESEUNG（ヒスン、24）の脱退を発表した。所属事務所がグループの公式SNSなどを通じて発表。ENHYPENは今後、6人体制で活動を継続する。また、ヒスンは事務所に所属したままソロアーティストとしての活動を開始するとした。グループの公式Xに所属事務所の声明が掲載され、「こんにちは。BELIFT LABです。当社は、ENHYPENが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまい