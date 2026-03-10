徳島県では、ブロッコリーの収穫が最盛期を迎えています。 大きく育ったブロッコリーが一つ一つ丁寧に収穫されていきます。 ブロッコリーは徳島県の特産で１年間の収穫量は約１万２０００ｔと全国５位。徳島市内の畑でも収穫が最盛期を迎えています。 年末年始の寒さと雨が少なかった影響で生育がやや遅れた時期もありましたが、２月以降は気温も高く、品質の良いブロッコリーができたというこ