保護観察中に担当の保護司の男性を殺害したとして、殺人罪などに問われた被告側が、無期懲役とした大津地裁の判決を不服として、大阪高裁に控訴しました。 飯塚紘平被告（３６）は保護観察中だったおととし５月、担当の保護司だった新庄博志さん（当時６０）を刃物で複数回突き刺すなどして殺害したとして、殺人などの罪に問われました。 裁判で飯塚被告は「守護神様の声に支配されてやりました」などと述べ、被告に責任能