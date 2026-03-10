神戸市にある三菱重工業の造船所で、最新鋭の潜水艦「ちょうげい」を防衛省に引き渡す式典が行われました。 【写真を見る】最新潜水艦「ちょうげい」防衛省への引き渡し式海自最大の「たいげい型」５番艦横須賀基地配備へ神戸市・三菱重工業 海面に浮かぶ巨大な艦体。海上自衛隊の最新鋭潜水艦「ちょうげい」です。 「ちょうげい」は全長８４ｍ、基準排水量約３０００ｔの海上自衛隊最大の潜水艦「たいげい型」の５