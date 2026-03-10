◇オープン戦オリックス4―1ロッテ（2026年3月10日ZOZOマリン）オリックスの鉄壁投手陣が、シーズン本番へ堅固を維持している。この日も先発・ジェリーが3回3安打1失点（自責0）で降板も、4回からは権田、椋木、ペルドモ、高谷、東松、横山楓の6投手がわずか1安打に封じる零封リレーをみせた。特に出色だったのが3番手の椋木。抑え候補としての期待も高い右腕は、最速152キロの直球にフォークやスライダーなどの変化球も