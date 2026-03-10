タレント江口ともみ（58）が10日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）。ホワイトハウスがイランへの攻撃をめぐる動画を公式SNSに投稿したことを「異常」と断じた。6日にアップされたのは「アメリカ流の正義」と題した動画で、米国のヒーロー映画と実際の爆撃映像が組み合わされたもの。出演作を無断で使用された俳優のベン・スティラーは、削除を求めてホワイトハウスに抗議している。司会のフリーアナ石