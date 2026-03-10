閣僚3人がWBCを球場で観戦9日の衆院予算員会で中道改革連合の小川淳也代表が、全閣僚に対して開催中のワールドベースボールクラシック（WBC）を球場で観戦したかどうか挙手を求めたことが話題になっている。小川氏は高市早苗首相が一部報道があった始球式への登板を見送った話をした後で、イラン攻撃など国際情勢が緊迫する中で現職閣僚が野球観戦したことを問題視する趣旨で質問したようなのだが、片山さつき財務相に続き、木原稔