今が旬のフルーツ「イチゴ」。そのまま食べてもおいしいのはもちろんですが、ちょっとしたひと手間を加えるだけで、大人も子どもも大好きなあのおやつに早変わり！今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんが、混ぜるだけでつくれる「イチゴマシュマロ」レシピを教えてくれました。一見難しそうに見えるマシュマロが、自宅で簡単につくれちゃいますよ。混ぜて冷やすだけ。ふわふわ「イチゴマシュマロ」マシュマ