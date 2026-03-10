人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの、セロリを使った副菜「セロリとシイタケのショウガあえ」を紹介します。素材のうま味が引き立つお手軽レシピは、忙しい日の“あと一品”にもおすすめです。セロリの爽やかな香りがアップする、ワンポイントテクニックもぜひ参考に。素材の香りですっきりとした味わいに素材のうま味や香りが引き立つ手軽な一品。セロリの葉が彩りのアクセントとなり、さわやかさもアップ！●セロリ