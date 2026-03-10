Image: Amazon 軽さは正義だよ。掃除ってみなさん好きですか？ この質問、大体の人は「嫌い」と返ってくると思うのです。正直、掃除機が重くてまるで筋トレ。掃除後だってごみ捨てが面倒だしで、あんまりイイコトないですからね。そこで、ひとつ提案です。掃除機が軽く、ごみ捨ての手間も少なくなったらどうでしょう？「毎日掃除する人」にも、「毎日掃除しない人」にもマッチする、とにかく