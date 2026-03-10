ララガーデン春日部は3月20日〜21日、ちいかわ&ハチワレ&うさぎとの写真撮影会や、ちいかわARラリーが楽しめる「ちいかわ むちゃフォトパーティ!!」を開催する。ちいかわ むちゃフォトパーティ!!「ちいかわ&ハチワレ&うさぎ(パジャマver)写真撮影会」は、手持ちのカメラでちいかわ達と写真を撮ることができるイベント。写真撮影会は各日3回（11:00〜、13:00〜、15:00〜）実施し、当日10時から先着順で整理券を配布