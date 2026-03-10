千屋小学校の児童 児童数の減少で、岡山県新見市の千屋小学校が2026年3月で閉校します。60年ほど前に200人近くいた児童は現在9人。この学校で過ごす最後の日々を見つめました。 （栗原さくら さん［2年］）「千屋小学校のリーダーとして、引っ張ってくださった6年生。中学校に進まれても頑張ってください」 新見市立千屋小学校では、卒業式の準備が少しずつ進んでいました。3月、6年生4人が卒業すると全