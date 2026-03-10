◆オープン戦阪神２―１西武（１０日・甲子園）阪神が、育成・西純矢外野手の決勝打で接戦を制した。１―１と同点の８回に木浪の二塁打などでつくった１死三塁の好機で、勝ち越しの中前適時打を放った。昨年オフに投手から野手に転向して育成契約を結んだ２４歳の一打に、聖地が大いに沸いた。先発の新外国人ルーカスは、初回にスイーパーで西川、渡部を連続の見逃し三振に仕留めるなど３回２安打無失点。直球は最速１５３キ