元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が9日に公式X（旧ツイッター）を更新。妻で「森三中」大島美幸（46）と同じ病気にかかり、自宅で療養していたと報告した。鈴木氏は「実は、ちょっと前ですが。夫婦でインフルエンザになりました。症状が全く違うので、もらってきたところが違うかと。僕は頭痛。一日だけ熱。妻は喉、咳。息子はかかりませんでした」と報告。「外に出られなかったので。妻と。ディズニープラスの『ムービング』