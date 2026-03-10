群馬県の自宅にクロスボウなどを隠し持っていたとして、暴力団組長の男が逮捕されました。【映像】連行される武井容疑者の様子指定暴力団松葉会系傘下組織組長の武井美喜也容疑者（63）は2月、高崎市の自宅にクロスボウ1丁と矢5本を所持した疑いがもたれています。警視庁によりますと、武井容疑者の自宅などを家宅捜索したところ、和室の押し入れからクロスボウなどが見つかりました。取り調べに対し「ただ武器が好きだか