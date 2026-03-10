◇第80回JABA東京スポニチ大会第4日予選リーグD組茨城日産（1勝2敗）9―6JFE西日本（2勝1敗）（2026年3月10日神宮）前日には明治安田にコールド負けを喫した茨城日産が、この日は打線がつながって16安打の9得点。すでに同組1位通過を決めているJFE西日本に打ち勝って、でっかい1勝をもぎとった。選手は営業マンで仕事優先。全体で練習できるのは多くて週2日。厳しい環境の中でも選手は野球のできる喜びを感じながらプ