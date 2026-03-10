「楽天モバイル」の通信回線を他人名義で不正に契約できるサイトを運営したなどとして、無職で19歳の男が逮捕されました。【映像】押収されたノートパソコンやスマートフォンの品々19歳の男はおととし、不正に入手した顧客情報のIDやパスワードを使って、「楽天モバイル」の通信回線を他人名義で契約できるサイトを運営し、不正な契約を手助けした疑いがもたれています。警視庁によりますと、男は海外のサイトで500万件を超