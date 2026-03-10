イラン情勢の悪化でエネルギー供給の不安が高まる中、東南アジアでは、ガソリンを買い求める人の列ができ、車の利用制限も始まりました。【映像】ガソリンを買い求める人らの様子原油価格の急騰を受け輸入を中東に頼る東南アジア各国では日常生活への影響が出始めています。ベトナムではガソリンなどの価格が20％近く値上がりし、首都ハノイ市内のガソリンスタンドではガソリン購入のための行列ができています。フィリピン