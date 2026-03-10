「客観的に見て、僕のスペックは悪くないはずなんです。でも、出会う女性が次から次へと『あちら側』の人たちばかりで……。もはや僕自身の魂に何か欠陥があるんじゃないかとさえ思い始めています」そう自虐気味に笑うのは、都内の大手メーカーで働く佐藤健一さん（仮名・44歳）。◆婚活を始めたハイスぺ40代が出会ったのは…高校時代にはフランスへの留学を経験し、国内屈指の国立大学から大学院まで進学した、絵に描いたようなイ