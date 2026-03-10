ロックバンド「DEEN」のボーカル池森秀一（56）が10日、自身のSNSを更新。この日、DEENが結成33年を迎えたことを報告した。DEENは1993年に結成。池森は「今日でDEENが33歳になりました！」とし、「当時プロデューサーから『池森、試しで良いから歌ってみて』と言われ始まったDEENのプロジェクトが、まさか33年も続くとは夢にも思わなかったです」と結成秘話を明かした。そして「DEENに携わってくれたスタッフとファンのみな