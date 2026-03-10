午後3時28分頃、東北地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】福島で震度4 津波の心配なし震源 福島県沖深さ 60km M4.6震度4 田村市 本宮市 大熊町震度3 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 二本松市 鏡石町震度3 天栄村 泉崎村 石川町 玉川村 平田村 浅川町古殿町 小野町 福島広野町 楢葉町 川内村 双葉町震度3 浪江町 葛尾村 新地町今後の情報に注意してください。（ANNニュース