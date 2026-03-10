お笑いコンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が10日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組ではワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているチェコの代表のユニホームの話題を取り上げた。胸の「CESKO」の下にカタカナでチェコと日本語が書かれ、袖には富士山がデザインされ、ハジム監督の背番号「89」は前回大会の侍ジャパンの栗山監督と同じで、日