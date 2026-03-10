10日午前、男鹿市で倉庫が全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでした。男鹿警察署の調べによりますと、10日午前11時10分ごろ、男鹿市男鹿中滝川の68歳の男性が所有する倉庫で火事がありました。近くに住む人が倉庫から煙と炎が出ているのを見つけ、連絡を受けた火元の男性が警察に通報しました。火は約3時間後に消し止められましたが、木造一部2階建ての倉庫1棟が全焼しました。けがをした人はいませんでした。警察