ショート動画が日常的に流れてくるSNS時代、長尺の映像に集中し続けることは以前より難しくなったと言われる。そんな視聴環境の変化を背景にしてか、数分から数十分の「ショートドラマ」が注目を集めている。昨年12月に放送されたテレビ大阪のドラマ『変態植物倶楽部』もその一つ。コワモテの男が植物を偏愛する奇妙な物語は、放送後もYouTubeやSNSで視聴され、じわじわとファンを増やしている。（フリーライター鎌田和歌）全4話