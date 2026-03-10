Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が１０日、本拠地の札幌・宮の沢白い恋人サッカー場で今季初練習を行った。１月１２日に沖縄で始まったキャンプは、熊本、千葉と続き、２か月たって終了。ようやくホームに腰を据えることができ、今季から指揮を執る川井健太監督（４４）は「今日初めて練習させていただいて。雰囲気も含めて良かったですし、帰ってきたという感じですね」と表情を緩めた。練習場がある札幌・西区の練習開始時の午前