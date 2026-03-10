働き方改革が進む一方で、若手社員はどの時点で「働きすぎ」と感じるのか。長時間労働という言葉の基準が揺らぐ中、２０代正社員の意識を探った調査から従来の感覚よりも早い段階で負担を感じる実態が浮かび上がった。教育研修事業や採用支援事業を手掛ける株式会社ジェイックは、２０代の正社員を対象に「働きすぎの境界線」に関する調査を実施した。調査は２０２６年２月９日から１４日にかけて行われ、同社の就職支援サービ