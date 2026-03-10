アーチェリーの強豪として知られる近畿大学洋弓部が、自主的に活動を停止し、4月に始まる「関西学生アーチェリーリーグ戦」の出場も辞退したことが分かりました。 近大広報部は活動停止や出場辞退について、“理由となった事案について、現在調査中で、公表するか否かも含めて調査結果を踏まえて判断する”としています。いつから活動を停止しているかについても、明らかにしていません。