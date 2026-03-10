就職活動を控えた大学生が志望する業界として、ＩＴ関連分野の人気が高まっていることが分かった。学生が業界を選ぶ際には仕事内容よりも給与や待遇を重視する傾向も見られ、安定した収入や働き方への関心が強いことが浮き彫りになった。株式会社マイナビは、２０２７年卒業予定の大学生・大学院生を対象に「大学生志望業界ランキング」を調査し、その結果を公表した。調査は２０２６年２月に実施され、全国の大学生・大学院生