5回無失点だった巨人・竹丸＝ユーピーアール巨人のドラフト1位新人、竹丸が5回無失点。球を低めに集めて7三振を奪った。2年目の石塚は二回に先制適時打。ソフトバンクで先発枠入りを目指す東浜は5回1失点。渡辺が七回に2点適時二塁打を放ち、アピールした。