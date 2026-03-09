米国・イスラエルのイラン攻撃が始まり金融市場は不安定さを増しています。ただ、「新NISA3年目」の投資信託の勢いは、1月の特需が終わっても止まらず2月の資金流入額は1.7兆円に。一方で、資金の「行き先」に変化が起きています。圧倒的人気を誇った米国株型への流入が、米テクノロジー株の不安定化を受けて減速。代わってグローバル株型が10カ月連続で米国株型を上回る流入を記録しています。「金」や「バランス型」への分散も鮮