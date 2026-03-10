大谷翔平（３１）擁するドジャースの大型補強はまだ終わっていないようだ。複数の米メディアが９日（日本時間１０日）、昨季１３勝をマークしたツインズのエース、ジョー・ライアン投手（２９）をトレードで獲得する可能性があると報じた。「ＣＢＣスポーツ」は同じ先発右腕のベイリー・オーバー投手（３０）とともにツインズでトレード候補となっていると指摘した上で「ライアンの契約はオーバーと同じく２年残っているが、彼の